Совет нацбезопасности Латвии обсудит инцидент с неизвестными дронами над аэропортом Риги

Инцидент с появлением неизвестных дронов над территорией Рижского аэропорта будут обсуждать на заседании Совета национальной безопасности Латвии 29 января.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Латвии Эдгардс Ринкевичс, которого цитирует Delfi.

По его словам, такие инциденты являются тестами на устойчивость к гибридным атакам, которые выявляют "наши слабые места и упущения".

Латвийский президент также рассказал, что его шокировало "перекладывание ответственности" за произошедшее, из чего он сделал вывод, что аэропорт Риги не улучшил возможности радарного обнаружения.

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"С высоких трибун мы говорим о гибридной войне, а Государственная полиция утверждает, что она не отвечает за эту ситуацию, Агентство гражданской авиации заявляет, что это тоже не их ответственность, аэропорт также не несет ответственности", – подчеркнул Ринкевичс.

Он добавил, что на заседании Совета по нацбезопасности будут обсуждать "недоработки" в контексте инцидента с дронами.

В то же время Ринкевичс призвал не преувеличивать опасность ситуации, заверив, что латвийские учреждения безопасности и правоохранительные органы работают ответственно.

Напомним, 13 января сообщалось, что на территории аэропорта Риги заметили неизвестные беспилотники.

В связи с инцидентом министр обороны Литвы Андрис Спрудс заявил о необходимости ввести более строгие наказания для операторов дронов, которые безответственно подвергают жителей риску.