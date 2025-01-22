На грецькому острові закрили школи після раптового землетрусу
Влада грецького Лесбосу у середу розпорядилась закрити усі школи, щоб перевірити їх на предмет пошкоджень після раптового землетрусу, який сколихнув острів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
За даними Афінського геодинамічного центру, землетрус магнітудою 5,1 стався у ніч з 21 на 22 січня.
Його епіцентр знаходився на глибині 10 кілометрів на схід-північний схід від села Мітімна на Лесбосі.
Унаслідок землетрусу ніхто не постраждав, але місцева влада повідомила про кілька невеликих зсувів на місцевих дорогах.
Повідомляли також про землетрус магнітудою 5,2 біля узбережжя турецького району Айваджик у провінції Чанаккале.
Крім того, 22 грудня на південному заході Туреччини біля узбережжя району Датча в провінції Мугла стався землетрус магнітудою 4,7.