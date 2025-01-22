На грецькому острові закрили школи після раптового землетрусу

Влада грецького Лесбосу у середу розпорядилась закрити усі школи, щоб перевірити їх на предмет пошкоджень після раптового землетрусу, який сколихнув острів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

За даними Афінського геодинамічного центру, землетрус магнітудою 5,1 стався у ніч з 21 на 22 січня.

Його епіцентр знаходився на глибині 10 кілометрів на схід-північний схід від села Мітімна на Лесбосі.

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Унаслідок землетрусу ніхто не постраждав, але місцева влада повідомила про кілька невеликих зсувів на місцевих дорогах.

Повідомляли також про землетрус магнітудою 5,2 біля узбережжя турецького району Айваджик у провінції Чанаккале.

Крім того, 22 грудня на південному заході Туреччини біля узбережжя району Датча в провінції Мугла стався землетрус магнітудою 4,7.