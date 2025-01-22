На греческом острове закрыли школы после внезапного землетрясения

Власти греческого Лесбоса в среду распорядились закрыть все школы, чтобы проверить их на предмет повреждений после внезапного землетрясения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

По данным Афинского геодинамического центра, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в ночь с 21 на 22 января.

Его эпицентр находился на глубине 10 километров к востоку-северо-востоку от села Митимна на Лесбосе.

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В результате землетрясения никто не пострадал, но местные власти сообщили о нескольких небольших оползнях на местных дорогах.

Сообщалось также о землетрясении магнитудой 5,2 у побережья турецкого района Айваджик в провинции Чанаккале.

Кроме того, 22 декабря на юго-западе Турции у побережья района Датча в провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,7.