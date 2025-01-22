У Туреччині затримали вже 11 осіб через пожежу на гірськолижному курорті із 76 загиблими
Новини — Середа, 22 січня 2025, 17:49 —
У Туреччині в межах розслідування пожежі у готелі на гірськолижному курорті Kartalkaya Ski Center із 76 загиблими затримали вже 11 осіб.
Про це заявив турецький міністр юстиції Йилмаз Тунч, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Серед затриманих – заступник мера північно-західної провінції Болу, голова пожежної служби муніципалітету, власник і менеджер готелю, повідомив Тунч.
У середу відбулося кілька похоронів жертв пожежі, зокрема дітей.
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Як повідомляли, пожежа почалася серед ночі 21 січня у готелі на гірськолижному курорті Kartalkaya Ski Center. Внаслідок пожежі загинули щонайменше 76 людей.
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