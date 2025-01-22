В Турции задержали уже 11 человек из-за пожара на горнолыжном курорте с 76 погибшими
Новости — Среда, 22 января 2025, 17:49 —
В Турции в рамках расследования пожара в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya Ski Center с 76 погибшими задержали уже 11 человек.
Об этом заявил турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".
Среди задержанных – заместитель мэра северо-западной провинции Болу, глава пожарной службы муниципалитета, владелец и менеджер отеля, сообщил Тунч.
В среду состоялось несколько похорон жертв пожара, в том числе детей.
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Как сообщалось, пожар начался среди ночи 21 января в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya Ski Center. В результате пожара погибли по меньшей мере 76 человек.
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