В Турции задержали уже 11 человек из-за пожара на горнолыжном курорте с 76 погибшими

В Турции в рамках расследования пожара в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya Ski Center с 76 погибшими задержали уже 11 человек.

Об этом заявил турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Среди задержанных – заместитель мэра северо-западной провинции Болу, глава пожарной службы муниципалитета, владелец и менеджер отеля, сообщил Тунч.

В среду состоялось несколько похорон жертв пожара, в том числе детей.

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Как сообщалось, пожар начался среди ночи 21 января в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya Ski Center. В результате пожара погибли по меньшей мере 76 человек.