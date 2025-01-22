В Ирландии оппозиция сорвала голосование за новое правительство
Ирландский парламент в среду, 22 января, был вынужден завершить заседание без запланированного голосования за нового премьер-министра из-за протестов оппозиции.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Irish Times.
Парламент Ирландии собрался для голосования за новое коалиционное правительство, в которое вошли крупнейшие правоцентристские партии "Фианна Файл" и "Финэ Гэл" и семь независимых депутатов.
Мартин, лидер "Фианна Файл", должен возглавить правительство Ирландии на следующие три года, после чего эта должность перейдет к лидеру "Фине Гэл" Саймону Гаррису.
Но повестка дня заседания парламента Ирландии была нарушена общим протестом оппозиции против решения предоставить время для выступлений четырем независимым депутатам, которые поддерживают правительство.
В результате спикер парламента Верона Мерфи дважды объявляла перерыв в заседании, чтобы фракции смогли согласовать дальнейшую работу.
Однако заседание после последнего перерыва длилось четыре минуты, и Мерфи объявила перерыв до 12:00 четверга по Киеву.
Больше о результатах последних парламентских выборов в Ирландии читайте в материале "ЕвроПравды".