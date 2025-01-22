В Ирландии оппозиция сорвала голосование за новое правительство

Ирландский парламент в среду, 22 января, был вынужден завершить заседание без запланированного голосования за нового премьер-министра из-за протестов оппозиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Irish Times.

Парламент Ирландии собрался для голосования за новое коалиционное правительство, в которое вошли крупнейшие правоцентристские партии "Фианна Файл" и "Финэ Гэл" и семь независимых депутатов.

Мартин, лидер "Фианна Файл", должен возглавить правительство Ирландии на следующие три года, после чего эта должность перейдет к лидеру "Фине Гэл" Саймону Гаррису.

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Но повестка дня заседания парламента Ирландии была нарушена общим протестом оппозиции против решения предоставить время для выступлений четырем независимым депутатам, которые поддерживают правительство.

В результате спикер парламента Верона Мерфи дважды объявляла перерыв в заседании, чтобы фракции смогли согласовать дальнейшую работу.

Однако заседание после последнего перерыва длилось четыре минуты, и Мерфи объявила перерыв до 12:00 четверга по Киеву.

Больше о результатах последних парламентских выборов в Ирландии читайте в материале "ЕвроПравды".