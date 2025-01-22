Румунів попередили про рух техніки через навчання НАТО

У Румунії в найближчі кілька днів переміщатимуть військову техніку в межах військових навчань Steadfast Dart 25 під егідою НАТО, про що попередили місцевих жителів.

Про це йдеться в повідомленні румунського Міністерства оборони, пише "Європейська правда".

В оборонному відомстві Румунії попередили, що у звʼязку з навчаннями Steadfast Dart 25 (STDT'25) до країни планується "переміщення військово-технічного обладнання та особового складу збройних сил Сполученого Королівства".

Крім того, орієнтовно на початку лютого до Румунії прибуде "військова техніка, що належить французьким Збройним силам", ідеться в повідомленні.

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"Задля безперешкодного проведення STDT'25 національна влада разом із союзниками по НАТО вживатиме усіх необхідних заходів для мінімізації впливу на місцеве населення і дорожній рух, оскільки пересування здійснюватиметься переважно вночі", – наголосило Міноборони Румунії.

Воно зазначило, що навчання Альянсу "мають оборонний і прозорий характер і проводяться з повною повагою до міжнародних зобов'язань Румунії".

Минулого року румунський уряд схвалив створення державної залізничної компанії для задоволення оборонних потреб країни, що відповідає новій ініціативі ЄС щодо військової мобільності.

Нагадаємо, французька армія у травні 2025 року проведе масштабні логістичні навчання, метою яких буде успішно перекинути до Румунії тисячі військових з технікою за 10 днів.