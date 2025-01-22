Румын предупредили о движении техники из-за учений НАТО

В Румынии в ближайшие несколько дней будут перемещать военную технику в рамках военных учений Steadfast Dart 25 под эгидой НАТО, о чем предупредили местных жителей.

Об этом говорится в сообщении румынского Министерства обороны, пишет "Европейская правда".

В оборонном ведомстве Румынии предупредили, что в связи с учениями Steadfast Dart 25 (STDT'25) в страну планируется "перемещение военно-технического оборудования и личного состава вооруженных сил Соединенного Королевства".

Кроме того, ориентировочно в начале февраля в Румынию прибудет "военная техника, принадлежащая французским Вооруженным силам", говорится в сообщении.

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"Для беспрепятственного проведения STDT'25 национальные власти вместе с союзниками по НАТО примут все необходимые меры для минимизации влияния на местное население и дорожное движение, поскольку передвижение будет осуществляться преимущественно ночью", – подчеркнуло Минобороны Румынии.

Оно отметило, что учения Альянса "носят оборонительный и прозрачный характер и проводятся с полным уважением к международным обязательствам Румынии".

В прошлом году румынское правительство одобрило создание государственной железнодорожной компании для удовлетворения оборонных потребностей страны, что соответствует новой инициативе ЕС по военной мобильности.

Напомним, французская армия в мае 2025 года проведет масштабные логистические учения, целью которых будет успешно перебросить в Румынию тысячи военных с техникой за 10 дней.