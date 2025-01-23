В Литве будут судить пятерых украинцев за незаконную перевозку 43 мигрантов

Пятерых украинцев будут судить в литовском Паневяжисе за незаконную переправку 43 граждан Афганистана, Пакистана, Непала и Индии через литовскую границу в страну.

Об этом сообщил литовский вещатель LRT со ссылкой на прокуратуру, пишет "Европейская правда".

В четверг, 23 января, прокуратура Литвы объявила о завершении расследования.

Отмечается, что нелегальные мигранты и их перевозчики, которых перевозили двумя микроавтобусами, пытались убежать, когда их перехватила полиция, но были найдены и задержаны.

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Следствие установило, что пятеро граждан Украины в возрасте 22-26 лет, проживающих в Польше, Словакии и Италии, перевозили группу нелегальных мигрантов из Латвии в Польшу.

Правоохранители отметили, что двое из них управляли микроавтобусами Opel Vivaro и VW Transporter, а трое других ехали впереди автомобиля, наблюдая за полицией и передавая своим сообщникам информацию о маршруте движения.

Сначала автомобиль был перехвачен сотрудниками полиции в городе Утена, а затем оба микроавтобуса были перехвачены в разных местах Утенского района.

Когда один из них остановили, водитель выскочил из машины и сбежал, часть пассажиров сбежала вместе с ним, а неуправляемый микроавтобус врезался в другое транспортное средство.

Следователи отметили, что мигранты, которые находились в другом микроавтобусе, поняв, что их обнаружили правоохранители, разбили окна и убежали через них, однако правоохранители разыскали их и задержали.

Во время досудебного следствия все пятеро обвиняемых признали свою вину и заявили, что перевозили нелегальных мигрантов из материальных соображений.

Как пишет литовский вещатель, Уголовный кодекс страны предусматривает, что тот, кто из корыстных побуждений незаконно перевозит через государственную границу страны иностранца, не имеющего постоянного места жительства там, или если это ставит под угрозу его жизнь, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Поскольку все обвиняемые признали свою вину, прокурор, который ведет досудебное следствие, не возражает против упрощенного рассмотрения дела по совокупности доказательств.

18 декабря в Пасвальском районе Литвы пограничники задержали гражданина Украины, подозреваемого в незаконной перевозке четырех нелегальных мигрантов из Индии.

В том же месяце Государственная пограничная служба Литвы задержала семерых мигрантов на границе с Беларусью, которые пытались нелегально пересечь границу.