57% українців вважають, що "мир" без територіальної цілісності України приречений на провал

Більше половини українців вважають, що потенційна угода для припинення війни між Росією і Україною буде приречена на невдачу, якщо не передбачатиме повне відновлення територіальної цілісності України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати дослідження громадської думки від КМІС.

57% усіх українців погоджуються з тим, що "будь-яка мирна угода, яка не відновить повної територіальної цілісності України, приречена на невдачу". Ця більшість зберігається у різних групах за віком, регіоном проживання та мовною практикою в приватному житті.

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Зокрема, з цим твердженням цілком згодні або скоріше згодні 75% українців, які живуть на заході, по 61% – у центрі й на півдні та 58% українців на сході.

Також дослідники відзначають, що ті, хто цілком або скоріше погоджуються з тим, що "будь-яка мирна угода, яка не відновлює повної територіальної цілісності України, приречена на невдачу", на 6 процентних пунктів частіше сприймають обрання Трампа негативно.

Проте загалом більше половини опитаних сприймають нове президентство Трампа радше позитивно (від "скоріше добре, ніж погано" до "дуже добре").

Нагадаємо, 22 січня Дональд Трамп заявив, що якщо найближчим часом не буде укладено "угоди" про припинення війни в Україні, в нього не буде іншого вибору, окрім як "накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується".

В МЗС України привітали цю заяву, а у Кремлі заявили, що не бачать в ній нічого нового.