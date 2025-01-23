57% украинцев считают, что "мир" без территориальной целостности Украины обречен на провал

Более половины украинцев считают, что потенциальное соглашение для прекращения войны между Россией и Украиной будет обречено на неудачу, если не будет предусматривать полное восстановление территориальной целостности Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения от КМИС.

57% всех украинцев согласны с тем, что "любое мирное соглашение, которое не восстановит полной территориальной целостности Украины, обречено на неудачу". Это большинство сохраняется в разных группах по возрасту, региону проживания и языковой практике в частной жизни.

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В частности, с этим утверждением полностью согласны или скорее согласны 75% украинцев, живущих на западе, по 61% – в центре и на юге и 58% украинцев на востоке.

Также исследователи отмечают, что те, кто полностью или скорее согласны с тем, что "любое мирное соглашение, которое не восстанавливает полной территориальной целостности Украины, обречено на неудачу", на 6 процентных пунктов чаще воспринимают избрание Трампа негативно.

Однако в целом более половины опрошенных воспринимают новое президентство Трампа скорее положительно (от "скорее хорошо, чем плохо" до "очень хорошо").

Напомним, 22 января Дональд Трамп заявил, что если в ближайшее время не будет заключено "соглашение" о прекращении войны в Украине, у него не будет другого выбора, кроме как "наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, которых это касается".

В МИД Украины приветствовали это заявление, а в Кремле заявили, что не видят в нем ничего нового.