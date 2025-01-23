В МУС выразили глубокую обеспокоенность угрозой санкций со стороны США

Бюро ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда выразило обеспокоенность намерениями США ввести против Суда санкции из-за ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом говорится в заявлении Бюро ассамблеи от четверга, 23 января, сообщает "Европейская правда".

В Бюро выразили "глубокую обеспокоенность" относительно санкционных мер против МУС и его персонала и лиц, которые помогают ему в расследованиях, арестах, задержаниях и судебном преследовании.

"Санкции могут серьезно препятствовать текущим расследованиям во всех ситуациях и другим видам деятельности Суда, а также влиять на безопасность потерпевших, свидетелей и лиц, в отношении которых применены санкции", – говорится в заявлении.

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Государства-участники Бюро ассамблеи Римского статута подтвердили поддержку МУС, призвав "все государства, международные организации и гражданское общество уважать его независимость и беспристрастность".

Угроза санкций нависла над МУС после того, как в ноябре 2024 года он выдал ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности в Газе.

В ответ на ордера Палата представителей США – которые не являются участниками Римского статута – проголосовала за введение санкций против МУС.

В самом Суде опасаются, что администрация Дональда Трампа введет ограничения против него, не дожидаясь голосования в Конгрессе.

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