Молдова связывает долгосрочные поставки газа в Приднестровье с выводом войск РФ

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что долгосрочное решение о поставках газа в непризнанное Приднестровье зависит от вывода российских войск из региона.

Об этом он сказал в интервью агентству AFP, которое приводит NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

По словам Речана, "газовый и энергетический кризис в Приднестровье направлен на создание кризиса безопасности в Молдове и во всем регионе".

Молдовский премьер считает, что выходом из кризиса может стать принятие приднестровскими властями газа и угля от международного сообщества или возобновление поставок "Газпромом".

Реклама:

"Очень важно понимать, что этот сценарий возможен, только если мы заменим нынешнюю так называемую миротворческую миссию, в которой участвуют российские военные, на гражданскую миссию. Миротворческую миссию под руководством ООН", – подчеркнул он.

В то же время Речан считает, что Россия намерена "консолидировать свою мощь и военное присутствие, чтобы бросить вызов Украине на западе и юго-западе, то есть в Одесской области".

С 1 января 2025 года из-за окончания транзитного контракта "Газпром" прекратил поставки газа через Украину, сославшись на неурегулированные долги компании "Молдовагаз". "Газпром" оценивал долг в 709 млн долларов, Кишинев этого долга не признает.

Из-за отсутствия российского газа в Приднестровье отключено центральное отопление и горячее водоснабжение жилых домов, происходят веерные отключения электроэнергии, остановлены практически все промышленные предприятия.

Власти непризнанного Приднестровья утверждают, что имеющихся запасов природного газа в экономном режиме потребления хватит до конца января.

На прошлой неделе лидер непризнанной республики Вадим Красносельский летал в Москву договариваться о газе, после чего заявил, что поставки вскоре возобновятся в рамках "гуманитарной помощи".

Читайте также: "Приднестровье – больше не замороженный конфликт. Этот "холодильник" разрушила Россия".