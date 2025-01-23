У МЗС прокоментували заяви держсекретаря США про поступки для завершення війни

Україна очікує на контакти з новою адміністрацією Дональда Трампа, під час якої хоче обговорити параметри й бачення завершення повномасштабного російського вторгнення.

Про це на брифінгу в четвер, 23 січня, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, пише "Європейська правда".

Тихого попросили прокоментувати заяви новопризначеного державного секретаря США Марко Рубіо, який говорив, що для завершення війни на поступки має піти не лише Росія, а й Україна.

Речник МЗС відмовився прямо коментувати заяву й закликав дочекатись офіційних контактів української та американської сторін, під час яких "буде змога обговорити всі параметри, підходи і ключові деталі".

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"Україна, українська сторона і нова адміністрація Дональда Трампа поділяють одну спільну мету – це досягнення справедливого миру в Україні якомога швидше", – наголосив Тихий.

"Україна як ніхто інший зацікавлена у відновленні миру. Про те, яким чином досягати цієї мети – якими методами, якими кроками, якими конкретними параметрами – про це буде йтись на переговорах", – додав він.

Речник висловив сподівання, що зустріч президентів України та США, підготовка до якої триває, "розставить усі крапки над "і".

Нагадаємо, 20 січня Сенат США одноголосно затвердив Марко Рубіо на посаді державного секретаря президента Дональда Трампа.

Після цього він заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни між Росією та Україною, але сказав журналістам, що кожній стороні доведеться поступитися чимось.