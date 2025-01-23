В МИД прокомментировали заявления госсекретаря США об уступках для завершения войны

Украина ожидает контактов с новой администрацией Дональда Трампа, во время которых хочет обсудить параметры и видение завершения полномасштабного российского вторжения.

Об этом на брифинге в четверг, 23 января, заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, пишет "Европейская правда".

Тихого попросили прокомментировать заявления новоназначенного государственного секретаря США Марко Рубио, который говорил, что для завершения войны на уступки должна пойти не только Россия, но и Украина.

Представитель МИД отказался прямо комментировать заявление и призвал дождаться официальных контактов украинской и американской сторон, во время которых "будет возможность обсудить все параметры, подходы и ключевые детали".

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"Украина, украинская сторона и новая администрация Дональда Трампа разделяют одну общую цель – это достижение справедливого мира в Украине как можно скорее", – подчеркнул Тихий.

"Украина как никто другой заинтересована в восстановлении мира. О том, каким образом достигать этой цели – какими методами, какими шагами, какими конкретными параметрами – об этом будет идти речь на переговорах", – добавил он.

Спикер выразил надежду, что встреча президентов Украины и США, подготовка к которой продолжается, "расставит все точки над „і".

Напомним, 20 января Сенат США единогласно утвердил Марко Рубио на должности государственного секретаря президента Дональда Трампа.

После этого он заявил, что не может назвать конкретные сроки окончания войны между Россией и Украиной, но сказал журналистам, что каждой стороне придется чем-то поступиться.