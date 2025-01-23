Опрос в ряде стран Европы и США показал, что многие люди, особенно среди молодежи, мало знают о Холокосте, и при этом абсолютное большинство опрошенных предполагают, что подобное преступление может повториться.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты исследования в 10 странах по заказу еврейской организации Claims Conference, что привлекло внимание европейских СМИ.

В рамках Индекса осведомленности о Холокосте решили исследовать, насколько в современных обществах западных государств помнят о Холокосте и знают ключевые факты о нем. Опрос проводился в частности в Германии, Австрии, Венгрии, Польше, Румынии, Франции, Великобритании и США.

Среди неожиданных находок исследования – что значительная часть респондентов среди молодежи в возрасте до 30 лет "не уверены", слышали ли что-то о Холокосте до участия в опросе. В частности, так ответили 46% молодых людей во Франции, 12% в Германии, 14% в Австрии.

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Среди американцев 48% опрошенных не смогли вспомнить ни одного названия немецких лагерей смерти.

Многие респонденты оказались неосведомленными о масштабах Холокоста – в ряде стран Европы от более четверти до пятой части респондентов считали, что в результате Холокоста погибло 2 миллиона евреев или меньше. В Германии, где теме уделяют особое внимание в образовательной программе, так ответили 18% опрошенных.

Значительная часть респондентов сомневаются в достоверности цифр о количестве жертв Холокоста. Так, во Франции и Австрии сомнения выразили 25% опрошенных, в Германии – 24%.

В возрастной группе до 30 лет исключительным оказался результат в Румынии – 53% респондентов считают данные о количестве жертв очень завышенными. Во Франции это 33%, в Германии – 15%, в Австрии – 21%, Польше – 14%.

Во всех странах, кроме Румынии, большинство опрошенных считают возможным повторение подобного преступления. Наибольшие эти опасения в США, где такого мнения 76%. Во Франции это 63%, Германии – 61%, Венгрии – 52%, Польше – 54%.

В Берлине сообщали о "рекордном" количестве инцидентов на почве антисемитизма за первое полугодие 2024 года.

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