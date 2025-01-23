Трамп: когда будет "мирное соглашение" – надо спросить у России
Президент США Дональд Трамп возложил на Россию ответственность за заключение "мирного соглашения" для завершения ее полномасштабной войны против Украины.
Об этом он сказал во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 23 января, передает "Европейская правда".
На вопрос о том, можно ли ожидать "мирного соглашения" между Украиной и Россией до 2026 года, Трамп сказал: "Это вам надо спросить у России. Украина готова заключить соглашение".
"Просто чтобы быть понятным: это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась. Она никогда не должна была начаться", – добавил он.
Американский президент далее заявил, что при его предыдущем сроке у Владимира Путина "не было возможности вторгнуться" в Украину.
"А когда я ушел с должности, произошли плохие вещи, были сказаны плохие вещи, много глупостей повсюду – и мы оказались там, где оказались", – считает Трамп.
Администрация Дональда Трампа, как известно, стремится добиться скорейшего завершения полномасштабного вторжения России в Украину, хотя и признает, что на это могут уйти месяцы.
В первые дни своего президентства Трамп успел пригрозить России масштабными санкциями и тарифами, если она не согласится быстро заключить "мирное соглашение".
Он также сказал, что будет добиваться снижения цен на нефть для прекращения войны.