ЗМІ: посли ЄС погодили зупинку безвізу для дипломатичних паспортів громадян Грузії

Посли Європейського Союзу у п’ятницю вранці погодили призупинити безвіз для грузинських дипломатичних паспортів.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Цей крок є відповіддю на репресії грузинської влади проти мирних протестувальників, політиків і незалежних ЗМІ, які почалися після того, як 28 листопада влада оголосила, що не буде прагнути до відкриття переговорів з ЄС до кінця 2028 року.

"Посли ЄС сьогодні вранці дали зелене світло призупиненню безвізового режиму для грузинських дипломатичних паспортів. Міністри закордонних справ затвердять це в понеділок", – повідомив Джозвяк.

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Він додав, що на понеділковій зустрічі Угорщина і Словаччина голосуватимуть проти, але це не матиме значення, оскільки для ухвалення рішення потрібна кваліфікована більшість.

У Єврокомісії раніше наголосили, що рішення не матиме негативного впливу на контакти між людьми, оскільки громадяни Грузії, які є власниками звичайних паспортів, продовжуватимуть користуватися звільненням від візового режиму під час короткострокових поїздок до ЄС.

"ЄвроПравда" вже повідомляла, що призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії не потребує консенсусної згоди всіх країн-членів, однак буде радше символічним.