СМИ: послы ЕС согласовали остановку безвиза для дипломатических паспортов граждан Грузии

Послы Европейского Союза в пятницу утром согласовали приостановить безвиз для грузинских дипломатических паспортов.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Этот шаг является ответом на репрессии грузинских властей против мирных протестующих, политиков и независимых СМИ, которые начались после того, как 28 ноября власти объявили, что не будут стремиться к открытию переговоров с ЕС до конца 2028 года.

"Послы ЕС сегодня утром дали зеленый свет приостановке безвизового режима для грузинских дипломатических паспортов. Министры иностранных дел утвердят это в понедельник", – сообщил Джозвяк.

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Он добавил, что на понедельничной встрече Венгрия и Словакия будут голосовать против, но это не будет иметь значения, поскольку для принятия решения требуется квалифицированное большинство.

В Еврокомиссии ранее отметили, что решение не окажет негативного влияния на контакты между людьми, поскольку граждане Грузии, которые являются владельцами обычных паспортов, будут продолжать пользоваться освобождением от визового режима во время краткосрочных поездок в ЕС.

"ЕвроПравда" уже сообщала, что приостановление безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии не требует консенсусного согласия всех стран-членов, однако будет скорее символическим.