Лукашенко помиловал еще 15 осужденных, среди них есть политзаключенные

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал еще 15 осужденных.

Об этом сообщает белорусское информационное агентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Лукашенко помиловали пять женщин и трех мужчин, совершивших преступления "экстремистской направленности". У пяти из них есть дети, одна женщина беременна.

Помиловали также семь человек, среди которых три женщины, осужденных за незаконный оборот наркотических средств. Отмечается, что шестеро из них совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте.

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У одного осужденного, который совершил преступление во взрослом возрасте, обнаружено онкологическое заболевание.

Напомним 20 декабря Лукашенко помиловал 20 человек, осужденных за "экстремизм".

14 января министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп призвал немедленно освободить более 1300 политических заключенных в Беларуси.