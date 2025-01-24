У Придністров'ї протестують проти "геноциду придністровського народу" з боку Кишинева

Жителі невизнаного Придністров’я у п’ятницю вийшли на пікети, на яких звинувачують Кишинів у нібито відмові пропустити газ до невизнаної республіки та у "геноциді придністровського народу".

Про це повідомило молдовське видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Акції протесту відбуваються на КПП у Бендерах, Дубоссарах і Рибниці. Люди прийшли з плакатами: "Молдова, пропусти газ", "Ні геноциду придністровського народу", "Молдова винна в загибелі придністровських громадян".

фото з телеграм-каналу першого придністровського

фото з телеграм-каналу першого придністровського

Паралельно 24 січня на найбільшому російському федеральному телеканалі показали 16-хвилинний сюжет, у якому лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський звинувачує владу в Кишиневі в "геноциді" і "бажанні перекласти відповідальність на Росію за загибель жителів регіону".

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Прессекретар молдовського уряду Даніел Воде заявив, що Кишиневу відомо з минулого досвіду, що такі протести координує так звана придністровська влада, якою керує Москва.

"Протести в Придністровському регіоні – частина вже відомого порядку денного для створення напруженості та ескалації безпекової ситуації", – наголосив Воде.

Напередодні в уряді Молдови назвали дезінформацією твердження лідера Придністров’я про те, що Молдова нібито перешкоджає можливим варіантам постачання газу до невизнаного регіону.

Між тим, за інформацією російських ЗМІ, Росія готується подати газ у Придністров’я з 1 лютого і забронювала для цього ділянку газопроводу "Турецький потік".

З 1 січня у Придністров'ї розпочалась енергетична криза після того, як РФ відмовилась постачати газ у регіон альтернативним маршрутом, тоді як Україна зупинила транзит російського газу.

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