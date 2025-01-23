У Кишиневі відповіли на брехню лідера Придністров’я, що Молдова "блокує" постачання газу

В уряді Молдови назвали дезінформацією твердження лідера Придністров’я про те, що Молдова нібито перешкоджає можливим варіантам постачання газу до невизнаного регіону.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це заявив речник уряду Даніел Воде.

Речник відповів на слова у відеозверненні лідера Придністров’я 23 січня, де Вадим Красносельський звертався до президентки Молдови Маї Санду, стверджуючи, що це нібито Кишинів перешкоджає відновленню постачання газу до Придністров’я. Він також заявив, що готує звернення до міжнародних організацій і країн формату "5+2" через "спроби дискримінації Молдовою населення Придністров’я".

"Замість того, щоб забезпечити громадян придністровського регіону газом, російська пропаганда і її представники у Тирасполі продовжують поширювати дезінформацію. Замість того, щоб зосередитись на реальних рішеннях для людей, вони продовжують тиражувати брехню, намагаючись відволікти увагу від реальних проблем", – прокоментував речник уряду Молдови.

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Бюро реінтеграції у своєму коментарі нагадало, що у Тирасполі не лише відхилили допомогу, яку пропонувала Молдова для найбільш вразливих верств населення, а й пригрозили покаранням співробітникам своїх структур, якщо таку допомогу приймуть.

Нагадаємо, минулого тижня лідер невизнаної республіки Вадим Красносельсьский літав до Москви домовлятися про газ, після чого заявив, що постачання невдовзі відновиться у рамках "гуманітарної допомоги".

Влада невизнаного Придністров’я стверджує, що наявних запасів природного газу в економному режимі споживання вистачить до кінця січня.

За інформацією російських ЗМІ, Росія готується подати газ у Придністров’я з 1 лютого і забронювала для цього ділянку газопроводу "Турецький потік".

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