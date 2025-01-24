В Приднестровье протестуют против "геноцида приднестровского народа" со стороны Кишинева

Жители непризнанного Приднестровья в пятницу вышли на пикеты, на которых обвиняют Кишинев в якобы отказе пропустить газ в непризнанную республику и в "геноциде приднестровского народа".

Об этом сообщило молдовское издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Акции протеста проходят на КПП в Бендерах, Дубоссарах и Рыбнице. Люди пришли с плакатами: "Молдова, пропусти газ", "Нет геноциду приднестровского народа", "Молдова виновата в гибели приднестровских граждан".

фото из телеграм-канала первого приднестровского

фото из телеграм-канала первого приднестровского

Параллельно 24 января на крупнейшем российском федеральном телеканале показали 16-минутный сюжет, в котором лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский обвиняет власти в Кишиневе в "геноциде" и "желании переложить ответственность на Россию за гибель жителей региона".

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Пресс-секретарь молдовского правительства Даниэл Водэ заявил, что Кишиневу известно из прошлого опыта, что такие протесты координирует так называемая приднестровская власть, которой руководит Москва.

"Протесты в Приднестровском регионе – часть уже известной повестки дня для создания напряженности и эскалации ситуации с безопасностью", – подчеркнул Водэ.

Накануне в правительстве Молдовы назвали дезинформацией утверждение лидера Приднестровья о том, что Молдова якобы препятствует возможным вариантам поставок газа в непризнанный регион.

Между тем, по информации российских СМИ, Россия готовится подать газ в Приднестровье с 1 февраля и забронировала для этого участок газопровода "Турецкий поток".

С 1 января в Приднестровье начался энергетический кризис после того, как РФ отказалась поставлять газ в регион альтернативным маршрутом, тогда как Украина остановила транзит российского газа.

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