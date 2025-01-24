У Придністров’ї заявили, що мають газ ще на кілька днів, вугілля – до середини лютого

Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський заявив, що у регіоні залишилися запаси газу на кілька днів, а запасів вугілля для генерації електроенергії вистачить до середини лютого.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарях російським ЗМІ.

Красносельський сказав, що наявний газ у Придністров’ї вичерпується і після того ситуація стане дуже складною, а запасів вугілля, за рахунок якого розташована на півдні регіону теплова електростанція виробляє електроенергію, вистачить "максимум до 16-17 лютого".

"Буквально через кілька днів закінчиться той газ, що залишається у трубі, і без нього буде дуже важко. Звісно, без постачання газу, оскільки в Придністров’ї газифікована енергетика, для нас буде неможливо жити у таких умовах", – заявив лідер невизнаного регіону.

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Він також продовжив звинувачення, що проблема не вирішується нібито через перешкоджання Молдови.

"Якщо Молдова буде діяти згідно зі своїми обіцянками, якщо поставка відбудеться через Moldovagaz і газ будуть купувати на європейських ринках, то його можна постачати хоч завтра. Оплату Придністров’я гарантує. Усі затримки абсолютно штучні, всі заяви про затягування процесу з боку Придністров’я або Росії – неправдиві", – заявляє Красносельський.

В уряді Молдови назвали дезінформацією твердження лідера Придністров’я про те, що Молдова нібито перешкоджає можливим варіантам постачання газу до невизнаного регіону.

Нагадаємо, минулого тижня лідер невизнаної республіки Вадим Красносельсьский літав до Москви домовлятися про газ, після чого заявив, що постачання невдовзі відновиться у рамках "гуманітарної допомоги".

За інформацією російських ЗМІ, Росія готується подати газ у Придністров’я з 1 лютого і забронювала для цього ділянку газопроводу "Турецький потік".

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