Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что в регионе остались запасы газа на несколько дней, а запасов угля для генерации электроэнергии хватит до середины февраля.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментариях российским СМИ.

Красносельский сказал, что имеющийся газ в Приднестровье исчерпывается и после этого ситуация станет очень сложной, а запасов угля, за счет которого расположенная на юге Приднестровья тепловая электростанция производит электроэнергию, хватит "максимум до 16-17 февраля".

"Буквально через несколько дней закончится тот газ, который остается в трубе, и без него будет очень трудно. Конечно, без поставок газа, поскольку в Приднестровье газифицирована энергетика, для нас будет невозможно жить в таких условиях", – заявил лидер непризнанного региона.

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Он также продолжил обвинения, что проблема не решается якобы из-за препятствования Молдовы.

"Если Молдова будет действовать согласно своим обещаниям, если поставка состоится через Moldovagaz и газ будут покупать на европейских рынках, то его можно поставлять хоть завтра. Оплату Приднестровье гарантирует. Все задержки абсолютно искусственные, все заявления о затягивании процесса со стороны Приднестровья или России – лживые", – заявляет Красносельский.

В правительстве Молдовы назвали дезинформацией утверждение лидера Приднестровья о том, что Молдова якобы препятствует возможным вариантам поставок газа в непризнанный регион.

Напомним, на прошлой неделе лидер непризнанной республики Вадим Красносельский летал в Москву договариваться о газе, после чего заявил, что поставки вскоре возобновится в рамках "гуманитарной помощи".

По информации российских СМИ, Россия готовится подать газ в Приднестровье с 1 февраля и забронировала для этого участок газопровода "Турецкий поток".

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