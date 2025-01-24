У Португалії депутат крав валізи в аеропортах і продавав їхній вміст в інтернеті

Португальський депутат від ультраправої партії Chega! Мігель Арруда потрапив у скандал після того, як ЗМІ викрили його на крадіжці валіз в аеропортах та імовірному продажі їхнього вмісту онлайн.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації агентства AFP.

Португальські ЗМІ напередодні повідомили, що поліція допитала Арруду в аеропорту Лісабона та звинуватила в крадіжці багажу після того, як деякі зі зниклих валіз нібито були знайдені у нього вдома.

Стверджується, що в правоохоронців є записи з камер спостереження, на яких нібито видно, як Арруда знімає свою валізу і другу, меншу, з багажної каруселі, а потім нібито кладе другу валізу у свою.

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Деякі ЗМІ стверджують, що Арруда міг продавати вміст вкрадених валіз через інтернет.

Сам депутат напередодні, коментуючи звинувачення, заявив, що його "публічно розпинають", а відеозаписи з камер спостереження могли бути згенеровані штучним інтелектом.

На засіданні парламенту Португалії у пʼятницю Арруду освистали його ж колеги із Chega!, а сам політик оголосив про вихід із партії та подав клопотання про зняття недоторканності.

Прокуратура Португалії на запит AFP підтвердила, що "були вжиті заходи в межах розслідування... щодо фактів, які не мають нічого спільного з його (Арруди. – Ред.) службовими обов'язками".

Нагадаємо, влітку 2023 року депутат норвезького парламенту Бйорнар Мокснес пішов у відставку з посади очільника партії Rødt після скандалу з крадіжкою окулярів, за що попросив вибачення.