В Португалии депутат воровал чемоданы в аэропортах и продавал их содержимое в интернете

Португальский депутат от ультраправой партии Chega! Мигель Арруда попал в скандал после того, как СМИ разоблачили его на краже чемоданов в аэропортах и вероятной продаже их содержимого онлайн.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации агентства AFP.

Португальские СМИ накануне сообщили, что полиция допросила Арруду в аэропорту Лиссабона и обвинила в краже багажа после того, как некоторые из пропавших чемоданов якобы были найдены у него дома.

Утверждается, что у правоохранителей есть записи с камер наблюдения, на которых якобы видно, как Арруда снимает свой чемодан и второй, меньший, с багажной карусели, а затем якобы кладет второй чемодан в свой.

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Некоторые СМИ утверждают, что Арруда мог продавать содержимое украденных чемоданов через интернет.

Сам депутат накануне, комментируя обвинения, заявил, что его "публично распинают", а видеозаписи с камер наблюдения могли быть сгенерированы искусственным интеллектом.

На заседании парламента Португалии в пятницу Арруду освистали его же коллеги из Chega!, а сам политик объявил о выходе из партии и подал ходатайство о снятии неприкосновенности.

Прокуратура Португалии на запрос AFP подтвердила, что "были приняты меры в рамках расследования... по фактам, которые не имеют ничего общего с его (Арруды. – Ред.) служебными обязанностями".

Напомним, летом 2023 года депутат норвежского парламента Бьорнар Мокснес ушел в отставку с должности главы партии Rødt после скандала с кражей очков, за что попросил прощения.