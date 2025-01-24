В ЄС непокояться, що можуть відстати від США та Китаю в економічному плані

Євросоюзу необхідно докласти більше зусиль, щоб не відстати від США і Китаю, вважає єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg TV.

За словами Домбровскіса, в ЄС наразі працюють над тим, щоб зробити конкурентоспроможність європейської економіки пріоритетом.

"Є і структурні проблеми, такі як відносно повільне зростання продуктивності, яке ми спостерігаємо вже кілька десятиліть, і ми відстаємо від США і Китаю в плані продуктивності і зростання, і нам необхідно вирішити цю проблему", – зазначив він.

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Коментуючи виступ президента США Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі в четвер, який розкритикував нормативні акти ЄС і його штрафи щодо американських технологічних компаній, Домбровскіс наголосив на необхідності тісної співпраці з новою американською адміністрацією.

"Адже ЄС і США – стратегічні союзники. Ми працюємо разом протягом десятиліть", – додав єврокомісар.

Раніше президентка Європейського центрального банку заявила, що Європа повинна "бути готовою" і передбачити потенційні торговельні тарифи Трампа.

На початку січня Трамп заявив, що створить Службу зовнішніх доходів для збору надходжень від масштабних тарифів, які він пообіцяв запровадити.

Також після інавгурації він пообіцяв вдарити по Європейському Союзу тарифами, адже, на його переконання, ЄС "дуже, дуже погано поводиться" з США.