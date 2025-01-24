В ЕС беспокоятся, что могут отстать от США и Китая в экономическом плане

Евросоюзу необходимо приложить больше усилий, чтобы не отстать от США и Китая, считает еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью Bloomberg TV.

По словам Домбровскиса, в ЕС сейчас работают над тем, чтобы сделать конкурентоспособность европейской экономики приоритетом.

"Есть и структурные проблемы, такие как относительно медленный рост производительности, который мы наблюдаем уже несколько десятилетий, и мы отстаем от США и Китая в плане производительности и роста, и нам необходимо решить эту проблему", – отметил он.

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Комментируя выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в четверг, который раскритиковал нормативные акты ЕС и его штрафы в отношении американских технологических компаний, Домбровскис подчеркнул необходимость тесного сотрудничества с новой американской администрацией.

"Ведь ЕС и США – стратегические союзники. Мы работаем вместе на протяжении десятилетий", – добавил еврокомиссар.

Ранее президент Европейского центрального банка заявила, что Европа должна "быть готовой" и предусмотреть потенциальные торговые тарифы Трампа.

В начале января Трамп заявил, что создаст Службу внешних доходов для сбора поступлений от масштабных тарифов, которые он пообещал ввести.

Также после инаугурации он пообещал ударить по Европейскому Союзу тарифами, ведь, по его убеждению, ЕС "очень, очень плохо обращается" с США.