Кандидат в президенти Польщі: не вважаю хорошою ідеєю відправку наших військ в Україну

У Польщі кандидат у президенти від керівної "Громадянської коаліції", мер Варшави Рафал Тшасковський заявив, що не підтримує ідею щодо відправки польських військ в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить PAP.

Коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про те, що в межах миротворчої місії на українській території має бути розміщено щонайменше 200 тисяч військовослужбовців, Тшасковський сказав, що скептично ставиться до такої ідеї.

"Я не думаю, що відправка польських військ в Україну є хорошою ідеєю, і над цим варто замислитися. Перш за все, ми повинні закінчити війну. І я сподіваюся, що вона закінчиться таким чином, що буде корисним для України – це найважливіше", – зазначив він.

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Водночас раніше Тшасковський заявив про підтримку членства України в ЄС і НАТО – на противагу підтримуваному опозицією кандидату Каролю Навроцькому.