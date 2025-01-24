Кандидат в президенты Польши: не считаю хорошей идеей отправку наших войск в Украину

В Польше кандидат в президенты от правящей "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что не поддерживает идею об отправке польских войск в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит PAP.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в рамках миротворческой миссии на украинской территории должно быть размещено не менее 200 тысяч военнослужащих, Тшасковский сказал, что скептически относится к такой идее.

"Я не думаю, что отправка польских войск в Украину является хорошей идеей, и над этим стоит задуматься. Прежде всего, мы должны закончить войну. И я надеюсь, что она закончится таким образом, что будет полезным для Украины – это самое важное", – отметил он.

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В то же время ранее Тшасковский заявил о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО – в противовес поддерживаемому оппозицией кандидату Каролю Навроцкому.