У Санду прокоментували протести придністровців проти "геноциду"

Речник президентки Молдови заявив, що протестуючі мешканці Придністров’я, які втомились від енергокризи та звинувачують у ній Кишинів, "ні у чому не винні", проте влада Молдови розглядає ці акції як складову гри Кремля для підвищення напруги у Молдові.

Про це повідомляє Radio Moldova, пише "Європейська правда".

Речник президентки Маї Санду Ігор Захаров у радіоефірі зазначив, що протести придністровців проти "геноциду" зі звинуваченнями на адресу Кишинева виглядають як складова гри Кремля для загострення напруги між мешканцями правобережжя і лівобережжя.

"Кишинів ніколи не перешкоджав постачанню газу на лівобережжя. Більш того, усім відомо, що є контракт, за яким "Газпром" зобов'язаний постачати газ на лівобережжя Молдови, термін його дії – до вересня 2026 року. Тож "Газпром" не виконує своїх зобов’язань, кризу штучно створила Москва", – заявив речник.

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Ігор Захаров нагадав, що Кишинів пропонував декілька рішень. Зокрема, компанія Moldovagaz готова постачати газ у невизнаний регіон.

"Але Тирасполь заявляє, що готовий сплачувати лише за транзит, а не сам газ. Протестувальники ні в чому не винні. У них має бути опалення і електроенергія, і ми хочемо, щоб ця криза вирішилась якнайшвидше. Але для цього потрібно, щоб Тирасполь був готовий погодитись на ці рішення і припинив політичні ігри", – наголосив речник.

Перед цим лідер невизнаного регіону Вадим Красносельський заявив, що запасів газу у Придністров’ї вистачить на лічені дні, а вугілля має вистачити до середини лютого.

Нагадаємо, минулого тижня Красносельсьский літав до Москви домовлятися про газ, після чого заявив, що постачання невдовзі відновиться у рамках "гуманітарної допомоги".

За інформацією російських ЗМІ, Росія готується подати газ у Придністров’я з 1 лютого і забронювала для цього ділянку газопроводу "Турецький потік".

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