У Санду прокомментировали протесты приднестровцев против "геноцида"

Представитель президента Молдовы заявил, что протестующие жители Приднестровья, которые устали от энергокризиса и обвиняют в нем Кишинев, "ни в чем не виноваты", однако власти Молдовы рассматривают эти акции как составляющую игры Кремля для повышения напряжения в Молдове.

Об этом сообщает Radio Moldova, пишет "Европейская правда".

Представитель президента Майи Санду Игорь Захаров в радиоэфире отметил, что протесты приднестровцев против "геноцида" с обвинениями в адрес Кишинева выглядят как часть игры Кремля для обострения напряжения между жителями правобережья и левобережья.

"Кишинев никогда не препятствовал поставкам газа на левобережье. Более того, всем известно, что есть контракт, по которому "Газпром" обязан поставлять газ на левобережье Молдовы, срок его действия – до сентября 2026 года. Поэтому "Газпром" не выполняет своих обязательств, кризис искусственно создала Москва", – заявил спикер.

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Игорь Захаров напомнил, что Кишинев предлагал несколько решений. В частности, компания Moldovagaz готова поставлять газ в непризнанный регион.

"Но Тирасполь заявляет, что готов платить только за транзит, а не сам газ. Протестующие ни в чем не виноваты. У них должно быть отопление и электроэнергия, и мы хотим, чтобы этот кризис разрешился как можно быстрее. Но для этого нужно, чтобы Тирасполь был готов согласиться на эти решения и прекратил политические игры", – подчеркнул спикер.

Перед этим лидер непризнанного региона Вадим Красносельский заявил, что запасов газа в Приднестровье хватит на считанные дни, а угля должно хватить до середины февраля.

Напомним, на прошлой неделе Красносельский летал в Москву договариваться о газе, после чего заявил, что поставки вскоре возобновится в рамках "гуманитарной помощи".

По информации российских СМИ, Россия готовится подать газ в Приднестровье с 1 февраля и забронировала для этого участок газопровода "Турецкий поток".

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