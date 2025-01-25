Президентка Молдови сподівається, що 2025 рік принесе справедливий мир

Президентка Молдови Мая Санду висловила сподівання, що 2025 рік принесе справедливий мир Україні.

Про це вона сказала під час пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві, її цитує "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Санду запевнила, що Молдова підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

"Я сподіваюся, що 2025 рік принесе мир, до якого ми всі прагнемо, – не тільки мир для українців, а й для всього регіону і континенту, мир справедливий і тривалий і підтриманий сильними гарантіями безпеки для України", – сказала президентка Молдови.

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Вона також наголосила, що РФ ескалює гібридні атаки, і намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, зокрема за допомогою спроби створення енергетичної кризи, соціального та економічного хаосу.

"Росія намагається створити напругу на обох берегах Дністра і встановити прокремлівський уряд у Кишиневі. Їхня кінцева мета – консолідувати військову присутність, незаконно розміщених у Придністров'ї військ, і використати Молдову проти України", – зазначила вона.

Сагду додала, що її держава "відбивається" і захищає демократію.

Нагадаємо, 25 січня Санду приїхала до Києва на запрошення українського лідера Володимира Зеленського.

Після переговорів у Києві Зеленський і Санду виступили зі спільною заявою, в якій підтвердили готовність забезпечити енергетичні потреби Придністров’я.