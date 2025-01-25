Президент Молдовы надеется, что 2025 год принесет справедливый мир

Президент Молдовы Майя Санду выразила надежду, что 2025 год принесет справедливый мир Украине.

Об этом она сказала во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, ее цитирует "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Санду заверила, что Молдова поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Я надеюсь, что 2025 год принесет мир, к которому мы все стремимся, – не только мир для украинцев, но и для всего региона и континента, мир справедливый и длительный и поддержанный сильными гарантиями безопасности для Украины", – сказала президент Молдовы.

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Она также подчеркнула, что РФ эскалирует гибридные атаки, и пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, в частности с помощью попытки создания энергетического кризиса, социального и экономического хаоса.

"Россия пытается создать напряжение на обоих берегах Днестра и установить прокремлевское правительство в Кишиневе. Их конечная цель – консолидировать военное присутствие, незаконно размещенных в Приднестровье войск, и использовать Молдову против Украины", – отметила она.

Сагду добавила, что ее государство "отбивается" и защищает демократию.

Напомним, 25 января Санду приехала в Киев по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского.

После переговоров в Киеве Зеленский и Санду выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили готовность обеспечить энергетические потребности Приднестровья.