У Литві прикордонники нарощують сили перед виборами Лукашенка в Білорусі

Напередодні недільних президентських виборів у Білорусі литовські прикордонники підвищують рівень пильності і нарощують свої сили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Представник Служби охорони державного кордону Гедрюс Мішутіс заявив, що було вжито заходів до ще більш високого рівня охорони кордонів.

"Можливості реагувати на можливі інциденти шляхом задіяння додаткових сил і додаткових технічних засобів. Поки що особливих сигналів немає", – зазначив він.

Реклама:

За словами представника відомства, режим охорони кордонів залишається посиленим завжди, враховуючи геополітичну ситуацію.

"На тлі білоруських виборів рівень пильності ще підвищується – посилений режим переходить в іншу, більш високу фазу. Передбачено, що в разі інцидентів можуть бути задіяні й інші відомства – система національної оборони, Служба громадської безпеки, поліція, Спілка стрільців Литви", – сказав Мішутіс.

Нагадаємо, 22 січня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до ЄС не визнавати "президентські вибори", які проведуть у Білорусі 26 січня.

Лідерка обʼєднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що прийдешні так звані вибори президента Білорусі не можна назвати виборами, та закликала Захід не визнавати їх.