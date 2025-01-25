В Литве пограничники наращивают силы перед выборами Лукашенко в Беларуси

Накануне воскресных президентских выборов в Беларуси литовские пограничники повышают уровень бдительности и наращивают свои силы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис заявил, что были приняты меры к еще более высокому уровню охраны границ.

"Возможности реагировать на возможные инциденты путем задействования дополнительных сил и дополнительных технических средств. Пока что особых сигналов нет", – отметил он.

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По словам представителя ведомства, режим охраны границ остается усиленным всегда, учитывая геополитическую ситуацию.

"На фоне белорусских выборов уровень бдительности еще повышается – усиленный режим переходит в другую, более высокую фазу. Предусмотрено, что в случае инцидентов могут быть задействованы и другие ведомства – система национальной обороны, Служба общественной безопасности, полиция, Союз стрелков Литвы", – сказал Мишутис.

Напомним, 22 января Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС не признавать "президентские выборы", которые проведут в Беларуси 26 января.

Лидер объединенной беларусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что грядущие так называемые выборы президента Беларуси нельзя назвать выборами, и призвала Запад не признавать их.