У Чорногорії пройшла велелюдна демонстрація через масову стрілянину 1 січня

Тисячі чорногорських студентів у суботу влаштували чергову акцію протесту в столиці Чорногорії Подгориці, вимагаючи відставки урядовців після масового вбивства 1 січня в місті Цетинє, внаслідок якої загинули 13 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє чорногорський державний мовник RTCG.

Неформальна студентська група "Kamo Śutra?" організувала вже третю акцію протесту в Подгориці з приводу трагедії в Цетинє.

Протестувальники спочатку зібралися перед будівлею Міністерства внутрішніх справ, хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих, а потім вирушили на акцію протесту до парламенту Чорногорії.

Реклама:

фото: RTCG

Демонстранти несли транспаранти з написами "Печаль, бунт, злість, назад дороги немає", "Нормальне життя?", "Чорногорія і страждання", "Відставка – мінімальна відповідальність".

Студенти закликали прем’єр-міністра Мілойко Спаїча відповісти на їхню вимогу щодо звільнення міністра внутрішніх справ та віцепрем’єр-міністра з питань безпеки та оборони.

Протестувальники заявили, що готові до громадянської непокори, якщо їхні вимоги не будуть виконані.

1 січня 45-річний Ако Мартинович влаштував масову стрілянину у місті Цетинє і протягом багатьох годин переховувався від поліції, а згодом скоїв самогубство.

Усього загинули 12 людей, ще одна жертва стрілянини пізніше померла в лікарні від отриманих травм.

На тлі резонансної стрілянини влада Чорногорії оголосила про намір обговорити можливість запровадження повної заборони на володіння зброєю.