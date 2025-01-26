В Черногории прошла многолюдная демонстрация из-за массовой стрельбы 1 января
Новости — Воскресенье, 26 января 2025, 11:34 —
Тысячи черногорских студентов в субботу устроили очередную акцию протеста в столице Черногории Подгорице, требуя отставки чиновников после массового убийства 1 января в городе Цетине, в результате которого погибли 13 человек.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает черногорский государственный вещатель RTCG.
Неформальная студенческая группа "Kamo Śutra?" организовала уже третью акцию протеста в Подгорице по поводу трагедии в Цетине.
Протестующие сначала собрались перед зданием Министерства внутренних дел, минутой молчания почтили память погибших, а затем отправились на акцию протеста к парламенту Черногории.
Демонстранты несли транспаранты с надписями "Печаль, бунт, злость, назад дороги нет", "Нормальная жизнь?", "Черногория и страдания", "Отставка – минимальная ответственность".
Студенты призвали премьер-министра Милойко Спаича ответить на их требование об увольнении министра внутренних дел и вице-премьер-министра по вопросам безопасности и обороны.
Протестующие заявили, что готовы к гражданскому неповиновению, если их требования не будут выполнены.
1 января 45-летний Ако Мартинович устроил массовую стрельбу в городе Цетине и в течение многих часов скрывался от полиции, а затем совершил самоубийство.
Всего погибли 12 человек, еще одна жертва стрельбы позже умерла в больнице от полученных травм.
На фоне резонансной стрельбы власти Черногории объявили о намерении обсудить возможность введения полного запрета на владение оружием.