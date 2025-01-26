В Черногории прошла многолюдная демонстрация из-за массовой стрельбы 1 января

Тысячи черногорских студентов в субботу устроили очередную акцию протеста в столице Черногории Подгорице, требуя отставки чиновников после массового убийства 1 января в городе Цетине, в результате которого погибли 13 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает черногорский государственный вещатель RTCG.

Неформальная студенческая группа "Kamo Śutra?" организовала уже третью акцию протеста в Подгорице по поводу трагедии в Цетине.

Протестующие сначала собрались перед зданием Министерства внутренних дел, минутой молчания почтили память погибших, а затем отправились на акцию протеста к парламенту Черногории.

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фото: RTCG

Демонстранты несли транспаранты с надписями "Печаль, бунт, злость, назад дороги нет", "Нормальная жизнь?", "Черногория и страдания", "Отставка – минимальная ответственность".

Студенты призвали премьер-министра Милойко Спаича ответить на их требование об увольнении министра внутренних дел и вице-премьер-министра по вопросам безопасности и обороны.

Протестующие заявили, что готовы к гражданскому неповиновению, если их требования не будут выполнены.

1 января 45-летний Ако Мартинович устроил массовую стрельбу в городе Цетине и в течение многих часов скрывался от полиции, а затем совершил самоубийство.

Всего погибли 12 человек, еще одна жертва стрельбы позже умерла в больнице от полученных травм.

На фоне резонансной стрельбы власти Черногории объявили о намерении обсудить возможность введения полного запрета на владение оружием.