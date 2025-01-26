Десятки тысяч людей протестовали в Греции из-за самой смертельной катастрофы на железной дороге

Десятки тысяч греков вышли на улицы в воскресенье, требуя справедливости в отношении катастрофы на железной дороге, которая в 2023 году унесла жизни 57 человек и стала самой страшной в истории страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Одна из крупнейших демонстраций за последние годы состоялась на столичной площади Синтагма перед зданием парламента, в то время как протесты прошли в более чем 100 городах Греции и за рубежом.

Протестующие в Афинах Реклама: фото: AFP

Протестующие держали плакаты с надписью "У меня нет кислорода", что перекликается с последними словами молодой женщины в звонке на линию экстренной помощи, опубликованными местными СМИ на прошлой неделе.

"Граждане разочарованы. Растущий кризис доверия к институтам очевиден, поскольку разница между исполнительной и судебной властью продолжает стираться, особенно в случаях, подобных трагедии в Темпе", – заявил Никос Андрулакис, лидер главной оппозиционной партии „Пасок".

Лобовое столкновение грузового поезда и пассажирского поезда, заполненного студентами, произошло незадолго до полуночи 28 февраля 2023 года. Почти два года спустя судебный процесс не начался и постоянно откладывается из-за задержек в ключевых частях расследования.

Правительство Греции не прислушалось к призыву Европейского прокурора принять меры в отношении потенциальной уголовной ответственности двух бывших министров транспорта после железнодорожной катастрофы.

Последний призыв к привлечению к ответственности прозвучал после того, как на прошлой неделе появились аудиодоказательства, свидетельствующие о том, что около 30 из 57 жертв трагедии были еще живы после аварии и умерли позже, возможно, в результате асфиксии или ожогов.

На прошлой неделе правительство предложило бывшего спикера парламента Константиноса Тасуласа на пост президента Греции, что еще больше возмутило родственников, которые утверждают, что под его руководством парламент отказался возложить на виновников какую-либо политическую ответственность.

Авария вызвала многочисленные протесты в стране, на пике которых более 65 тысяч человек требовали отставки премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.