Лукашенко розказав, як пропонував експрезиденту Молдови збільшити армію

Самопроголошений президент Білорусі Адександр Лукашенко заявив у неділю, що пропонував колишньому президенту Молдови Ігорю Додону, коли той обіймав свою посаду, допомогти збільшити й озброїти молдовську армію.

Як пише "Європейська правда", про це Лукашенко розповів 26 січня на пресконференції після голосування на президентських "виборах", його цитує Newsmaker.

Лукашенко згадав про свою розмову з Додоном, під час якої він нібито поцікавився у нього, скільки людей у молдовській армії.

"Головнокомандувач (відповів) – "У нас армії немає". Я ще кажу: "Давайте організуємо хоча б 5 тисяч, озброїмо їх, щоб у вас була сила для реагування на щось. Вас же завтра тепленькими сотня людей зайде і візьме". Це розмова з президентом була. Можливо, ви щось зробили зараз, хоча навряд чи, це ж чималі гроші, треба на когось спиратися", – сказав Лукашенко.

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Він порадив молдовській владі знайти шляхи об'єднання країни і не "замикати Придністров'я, щоб воно гинуло".

Лукашенко також закликав не "віддавати Румунії таку красу і родючу землю".

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну президентка Молдови Мая Санду у квітні визнала, що країна фактично не має боєздатної армії і цю ситуацію потрібно змінювати.

Молдова є нейтральною державою, і більшість її населення не підтримує вступу до НАТО. При цьому молдовська влада співпрацює з НАТО для зміцнення безпеки країни.

Ігор Додон, перебуваючи на посту президента, заявляв у 2017 році, що Молдові не потрібна армія, бо вона нейтральна країна і їй ні з ким воювати.