Лукашенко рассказал, как предлагал экс-президенту Молдовы увеличить армию

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в воскресенье, что предлагал бывшему президенту Молдовы Игорю Додону, когда тот занимал свой пост, помочь увеличить и вооружить молдавскую армию.

Как пишет "Европейская правда", об этом Лукашенко рассказал 26 января на пресс-конференции после голосования на президентских "выборах", его цитирует Newsmaker.

Лукашенко вспомнил о своем разговоре с Додоном, во время которого он якобы поинтересовался у него, сколько людей в молдавской армии.

"Главнокомандующий (ответил) – "У нас армии нет". Я еще говорю: "Давайте организуем хотя бы 5 тысяч, вооружим их, чтобы у вас была сила для реагирования на что-то. Вас же завтра тепленькими сотня людей зайдет и возьмет". Это разговор с президентом был. Возможно, вы что-то сделали сейчас, хотя вряд ли, это же немалые деньги, надо на кого-то опираться", – сказал Лукашенко.

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Он посоветовал молдавским властям найти пути объединения страны и не "замыкать Приднестровье, чтобы оно погибало".

Лукашенко также призвал не "отдавать Румынии такую красоту и плодородную землю".

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину президент Молдовы Майя Санду в апреле признала, что страна фактически не имеет боеспособной армии и эту ситуацию нужно менять.

Молдова является нейтральным государством, и большинство ее населения не поддерживает вступление в НАТО. При этом молдавские власти сотрудничают с НАТО для укрепления безопасности страны.

Игорь Додон, находясь на посту президента, заявлял в 2017 году, что Молдове не нужна армия, потому что она нейтральная страна и ей не с кем воевать.