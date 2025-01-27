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У Польщі – щонайменш шестеро постраждалих внаслідок поштовху на шахті

Новини — Понеділок, 27 січня 2025, 08:25 — Марія Ємець

В ніч проти понеділка у шахті в польській Сілезії стався поштовх, внаслідок чого постраждали щонайменш шестеро гірників.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у шахті ROW Ruch Marcel у Радліні близько 3 годин ранку, на глибині 800 метрів. Магнітуда поштовху становила близько 3.

У небезпечній зоні на той час перебували 29 шахтарів, відомо про щонайменш шістьох постраждалих. На шахті триває рятувальна операція. 

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Минулого тижня внаслідок займання метану на іншій шахті у регіоні один шахтар загинув і 15 постраждали.

У Словенії внаслідок затоплення вугільної шахти загинули троє гірників.

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