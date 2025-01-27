В Польше – по меньшей мере шестеро пострадавших в результате толчка на шахте
Новости — Понедельник, 27 января 2025, 08:25 —
В ночь на понедельник в шахте в польской Силезии произошел толчок, в результате чего пострадали по меньшей мере шестеро горняков.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел в шахте ROW Ruch Marcel в Радлине около 3 часов утра, на глубине 800 метров. Магнитуда толчка составляла около 3.
В опасной зоне в то время находились 29 шахтеров, известно о по меньшей мере шести пострадавших. На шахте продолжается спасательная операция.
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На прошлой неделе в результате возгорания метана на другой шахте в регионе один шахтер погиб и 15 пострадали.
В Словении в результате затопления угольной шахты погибли трое горняков.
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