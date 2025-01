СМИ: Венгрия может снять блокировку санкций в обмен на заявление по энергетической безопасности

Послы Евросоюза в понедельник попытаются подготовить заявление по энергетической безопасности, в обмен на которое Венгрия может наконец согласовать продление санкций против России, которое она сейчас блокирует.

Об этом со ссылкой на свою информацию сообщает корреспондент "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Джозвяк сообщил, что утром 27 января послы ЕС должны встретиться для работы над заявлением по энергетической безопасности, которое "должно сделать возможным снятие Венгрией отказа на продление санкций против России, когда министры иностранных дел встретятся позже в тот же день".

