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СМИ: Венгрия может снять блокировку санкций в обмен на заявление по энергетической безопасности

Новости — Понедельник, 27 января 2025, 08:40 — Мария Емец

Послы Евросоюза в понедельник попытаются подготовить заявление по энергетической безопасности, в обмен на которое Венгрия может наконец согласовать продление санкций против России, которое она сейчас блокирует.

Об этом со ссылкой на свою информацию сообщает корреспондент "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Джозвяк сообщил, что утром 27 января послы ЕС должны встретиться для работы над заявлением по энергетической безопасности, которое "должно сделать возможным снятие Венгрией отказа на продление санкций против России, когда министры иностранных дел встретятся позже в тот же день".

По состоянию на пятницу было известно, что Венгрия все еще не дает согласия на продление санкций, однако европейские дипломаты твердо настроены, что решение найдут.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке "обмануть венгров" в вопросе газа и призвал ЕС заставить Киев "открыть вентили".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что если Орбан заблокирует продление санкций, то покажет, что "играет в команде Путина".

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