В Норвегии арестовали пятерых поляков, которые запускали дроны возле военной базы

В Норвегии полиция задержала пятерых граждан Польши, которые запускали дроны возле запретной зоны штаб-квартиры контрразведки страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

По данным следствия, "поляки нарушили запрет на полеты, установленный вокруг военной базы Колсас" на окраине Осло.

На этой базе расположено командование Норвежской службы безопасности, подразделения, ответственного за контрразведывательную защиту государства, а также национальный центр кибербезопасности и командование военного гарнизона Осло.

Реклама:

Также там базируется подразделение НАТО по поддержке воздушных операций в Северной Европе.

По данным местной полиции, в операции по идентификации операторов беспилотников были задействованы значительные силы, в том числе полицейский вертолет.

Сразу после задержания поляков поместили в следственный изолятор.

Консульский отдел посольства Польши в Осло сообщил, что не имеет официальной информации о задержании пятерых поляков.

Напомним, 13 января сообщалось, что на территории аэропорта Риги заметили неизвестные беспилотники.

В связи с инцидентом министр обороны Литвы Андрис Спрудс заявил о необходимости ввести более строгие наказания для операторов дронов, которые безответственно подвергают жителей риску.