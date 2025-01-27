В Берлине бастуют работники общественного транспорта: не ездят метро, трамваи и автобусы

В немецкой столице Берлине в понедельник, 27 января, началась предупредительная забастовка работников общественного транспорта, которая продлится до трех ночи.

Об этом сообщает Tagesspiegel, информирует "Европейская правда".

Из-за забастовки с раннего утра понедельника в Берлине ходят только несколько автобусов, не работают метро и трамваи.

Поездов и пригородных электричек забастовка не коснется. Некоторые автобусные маршруты, которые обслуживаются частными компаниями по поручению Берлинской транспортной службы (BVG), и паромы также работают.

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Причиной забастовки стали переговоры о заработной плате между профсоюзом Verdi и BVG.

Среди прочего, профсоюз требует повышения зарплаты на 750 евро в месяц для примерно 16 тысяч сотрудников.

BVG отклонил требования как "нецелесообразные с финансовой точки зрения".

Напомним, 8 января в ряде городов Румынии сотни полицейских вышли на протест, возмущаясь тем, что им больше не будут платить за сверхурочную работу.

Кроме того, в Италии в конце ноября устроили национальную забастовку против бюджетных планов правительства.