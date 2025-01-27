Каллас очікує, що ЄС погодиться на продовження санкцій проти РФ

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас очікує, що країни-члени ЄС погодяться на продовження санкцій проти Росії.

Про це вона сказала перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Каллас зазначила, що окрім проводження санкцій на зустрічі також обговорять, "що ще ми можемо зробити, щоб чинити тиск на Росію, щоб припинити цю війну".

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"Я очікую рішення про продовження санкцій, які у нас є", – сказала глава європейської дипломатії.

Вона також привітала останні заяви президента США Дональда Трампа, "який чинив тиск на Росію, щоб сказати, що це в їхніх руках, щоб припинити цю війну".

Станом на п’ятницю було відомо, що Угорщина все ще не дає згоди на продовження санкцій, проте європейські дипломати твердо налаштовані, що рішення знайдуть.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у спробі "надурити угорців" у питанні газу та закликав ЄС змусити Київ "відкрити вентилі".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що якщо Орбан заблокує продовження санкцій, то засвідчить, що "грає у команді Путіна".