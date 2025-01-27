Каллас очікує, що ЄС погодиться на продовження санкцій проти РФ
Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас очікує, що країни-члени ЄС погодяться на продовження санкцій проти Росії.
Про це вона сказала перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
Каллас зазначила, що окрім проводження санкцій на зустрічі також обговорять, "що ще ми можемо зробити, щоб чинити тиск на Росію, щоб припинити цю війну".
"Я очікую рішення про продовження санкцій, які у нас є", – сказала глава європейської дипломатії.
Вона також привітала останні заяви президента США Дональда Трампа, "який чинив тиск на Росію, щоб сказати, що це в їхніх руках, щоб припинити цю війну".
Станом на п’ятницю було відомо, що Угорщина все ще не дає згоди на продовження санкцій, проте європейські дипломати твердо налаштовані, що рішення знайдуть.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у спробі "надурити угорців" у питанні газу та закликав ЄС змусити Київ "відкрити вентилі".
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що якщо Орбан заблокує продовження санкцій, то засвідчить, що "грає у команді Путіна".