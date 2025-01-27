Каллас ожидает, что ЕС согласится на продление санкций против РФ

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ожидает, что страны-члены ЕС согласятся на продление санкций против России.

Об этом она сказала перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Каллас отметила, что кроме провождения санкций на встрече также обсудят, "что еще мы можем сделать, чтобы оказать давление на Россию, чтобы прекратить эту войну".

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"Я ожидаю решения о продлении санкций, которые у нас есть", – сказала глава европейской дипломатии.

Она также приветствовала последние заявления президента США Дональда Трампа, "который оказывал давление на Россию, чтобы сказать, что это в их руках, чтобы прекратить эту войну".

По состоянию на пятницу было известно, что Венгрия все еще не дает согласия на продление санкций, однако европейские дипломаты твердо настроены, что решение найдут.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке "обмануть венгров" в вопросе газа и призвал ЕС заставить Киев "открыть вентили".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что если Орбан заблокирует продление санкций, то покажет, что "играет в команде Путина".