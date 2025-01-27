Шведские власти поднялись на борт судна, арестованного из-за повреждения кабеля

Шведские власти поднялись на борт судна под мальтийским флагом, задержанного в связи с последним прорывом кабеля в Балтийском море, чтобы начать расследование.

Об этом сообщила в понедельник, 27 января, Служба безопасности Швеции, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, шведская прокуратура в воскресенье, 26 января, вечером объявила о начале расследования в отношении возможной диверсии после повреждения подводного оптоволоконного кабеля, соединяющего Латвию со шведским островом Готланд.

Тогда же прокуроры выдали ордер на задержание судна в Балтийском море, которое подозревается в совершении диверсии.

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В понедельник, 27 января, представители шведских властей поднялись на борт арестованного судна.

"Мы можем подтвердить, что представители шведских властей находились на борту судна для проведения следственных действий", – заявил представитель Службы безопасности Швеции Йохан Викстром.

Он отказался комментировать дальнейшие подробности расследования.

Как отмечает агентство, балкер Vezhen, который болгарская судоходная компания Navigation Maritime Bulgare включила в свой флот, прошел мимо оптоволоконного кабеля в 00:45 по Гринвичу в воскресенье, 26 января.

Руководитель болгарской компании, капитан Александар Калчев, сказал, что балкер мог задеть балтийский подводный кабель, который был поврежден в воскресенье. Он сказал, что один из якорей судна упал на морское дно во время сильного ветра и что в этом не было злого умысла.

"Им (экипажу) было поручено помогать властям, и ситуация не обострялась, на данный момент она спокойна", – сказал он в комментарии агентству и добавил, что сперва экипаж удерживали под дулом пистолета.

Стоит обратить внимание на то, что 14 января генсек НАТО Марк Рютте объявил о запуске миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая будет патрулировать в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.

Это произошло после серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтике и угроз, которые представляет "теневой флот" танкеров, перевозящих российскую нефть.